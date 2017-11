Grosse saisie de cocaïne par la police australienne

Sydney, Australie | AFP | jeudi 15/11/2017 - Une imposante cargaison de cocaïne d'une valeur estimée à 186 millions de dollars a été saisie dans la coque d'un yatch au large de la côte orientale de l'Australie, a annoncé la police jeudi.



Les enquêteurs ont découvert les 700 kilogrammes de cocaïne mercredi à une centaine de kilomètres au nord de Sydney et ont arrêté trois hommes soupçonnés de liens avec la Thaïlande et Tahiti, île de Polynésie française.

La police australienne a collaboré avec les autorités de Polynésie dans cette affaire. Le yatch est passé par Tahiti avant d'entrer dans les eaux australiennes.

"Il n'est pas étonnant que la criminalité organisée se livre à des tentatives sophistiquées qui vont très loin, y compris en franchissant des océans à bord de petites embarcations, pour importer des stupéfiants", a déclaré Neil Gaughan, commissaire adjoint de la police fédérale australienne, dans un communiqué.

"Ce n'est rien de plus qu'une tentative d'inonder nos rues avec des stupéfiants dangereux pour faire des bénéfices, à charge pour la police, les professionnels de santé et la population de payer la facture de tous les dégâts collatéraux induits".

En août, les autorités françaises avaient saisi 1,4 tonne de cocaïne destinée au marché australien au large des îles Tonga dans le Pacifique sud.