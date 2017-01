Grosse saisie de cocaïne au large des côtes polynésiennes

PAPEETE, le 20 janvier 2017 - La Prairial a pris la mer mercredi afin de réaliser une importante saisie de cocaïne sur un voilier au large des côtes polynésiennes a révélé, vendredi matin, la rédaction de TNTV.





C'est un gros coup pour les forces de l'ordre. Une importante saisie de cocaïne a été effectuée par les militaires du Prairial sur un voilier en provenance d'Amérique du Sud.



L'opération a été lancée suite à une information des services du renseignement français. L'équipage du voilier serait d'origine étrangère.



Les militaires ont pris la mer dès mercredi et effectué les premières saisies jeudi. L'équipage du voilier a été appréhendé et devrait arriver à Tahiti dans les jours qui viennent.



L'opération étant toujours en cours la quantité exacte de drogue saisie n'est pas encore connue, car en évolution constante. Néanmoins, il semblerait que les quantités soient conséquentes et qu'elles aient été cachées à bord même du voilier.



Aucune décision n'a été prise pour savoir si l'affaire serait traitée en Polynésie ou bien si elle sera transmise à une juridiction spécialisée. Le procureur de la République a refusé de s'exprimer au sujet de l'affaire.