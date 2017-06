Grièvement blessé par la ruade d'un cheval à Mangareva

MANGAREVA, le 22 juin 2017 - La victime, un homme d'une soixantaine d'années, a été évasané vers Tahiti mardi dernier.





L'accident s'est produit mardi dernier sur le Motu Taravai, à Mangareva, où la victime et son épouse, un couple de métropolitains, gardait une maison depuis quelques temps.



Le sexagénaire aurait voulu tenter de calmer l'animal, un étalon en rut et très énervé, quand le cheval lui a rué dessus et l'a piétiné au sol. Le malheureux a d'abord été conduit au centre médical de l'île où la décision d'une évacuation sanitaire d'urgence vers Tahiti a été prise en raison de la gravité des blessures.



L'homme souffrirait de multiples traumatismes, dont une perforation du poumon.