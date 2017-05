Grèves: programmes des vols Air Tahiti du jeudi 18 mai

PAPEETE, le mercredi 17 mai 2017- En raison du mouvement de grève ds pompiers qui paralyse la plupart des aéroports et aérodromes de Polynésie française, plus de la moitié des vols d'air Tahiti ont dû être annulés. Seuls les vols entre Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa pourront être assurés jeudi.



Pour les autres destinations, il est possible que les vols n’opèrent pas, leur réalisation dépendant de la présence de pompiers sur les aérodromes.