Grèves : des vols pour les 5 archipels ce week-end grâce à un service minimum

PAPEETE, 19 mai 2017 - Les pompiers grévistes de l'aviation civile ont finalement accepté de mettre en place un service minimum pour ce week-end.En plus des liaisons vers Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, la compagnie Air Tahiti annonce pour samedi des vols entre Tahiti et Moorea, Huahine, Fakarava, Niau, Kaukura, Takaroa, Takapoto, Hao, Makemo, Mangareva. Dimanche, des vols sont mis en place vers Tubuai, Rurutu, Maupiti, Nuku Hiva, Hiva Oa, Mataiva, Manihi, Ahe et Arutua. (Voir programmes de vols ci-dessous).Les vols à destination des aéroports gérés par ADT sont permis depuis le début de la grève, lundi, grâce à un service minimum assuré par des pompiers non grévistes sur les plateformes de Tahiti-Faa'a, Raiatea, Bora Bora et Rangiroa.Dans les 43 aéroports gérés par la Direction de l’aviation civile (DAC), un programme de vols minimum a été accepté vendredi par les pompiers grévistes, pour les journées de samedi et dimanche. Ce programme de vol minimum est établi en fonction de contraintes imposées par la DAC et des accords entérinés en mai 2016, qui prévoient un quota de vols, par semaine et par destination.Selon les estimation de la compagnie Air Tahiti, "". La compagnie aérienne inter-île explique en conséquence que "".Les personnes reprogrammés sur les vols seront contactés par Air Tahiti ou leur agence de voyage.