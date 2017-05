Grève des aéroports : les vols annulés, les passagers en galère

"l’ensemble du personnel d’Air Tahiti Nui de Los Angeles ne fait aucune annonce car il ne sait rien et n’a visiblement aucune consigne, ni directive. RIEN de 12 h 30 à 15 h 30, heure prévue pour l'embarquement, puis rien à 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30, 19 h 30 …. Nous avons finalement embarqué à minuit et demi, soit avec 10 heures de retard sans qu’aucune disposition n’ait été prise par l’ensemble des dirigeants aéroportuaires et compagnies aériennes confondus à Tahiti. Tous ces Messieurs grassement payés se remettaient semble-t-il de leur week-end et n’en avaient visiblement rien à foutre de tous ces passagers errants sans information aucune, dans un obscur terminal désaffecté, car leur avion, retardé pour le moins, venait d'être déplacé pour ne pas gêner le reste du trafic aérien."

" Le gouvernement reste présent à la table des négociations et réaffirme sa volonté de dialogue. Il en appelle toutefois chacun au sens des responsabilités pour trouver une issue rapide, ce conflit étant particulièrement pénalisant pour l'activité touristique, la libre circulation des personnes et plus généralement pour l'activité économique".

le gouvernement s'élève par ailleurs contre les propos tenus hier soir à la télévision par un syndicaliste qui affirmait répondre à une réquisition du haut-commissaire par un arrêt maladie. Le Conseil des ministres en appelle au respect des règles déontologiques par les médecins qui pourraient délivrer des actes de complaisance. Le Conseil de l’ordre des médecins sera saisi de cet état de fait."

Alors que la grève a démarré lundi à zéro heure pour ADT et mardi à la même heure pour les pompiers de la direction de l'aviation civile, aucun accord n'a encore été trouvé. Au contraire, si les discussions sont ouvertes avec les pompiers du territoire, elles sont au point mort avec ceux d'ADT. Les passagers subissent et commencent à se plaindre. Jean-Paul Van Cam était un des passagers du vol TN7 prévu au départ de Los Angeles lundi 15 mai, il témoigne scandalisé:Cette grève affecte les touristes et voyageurs du territoire, c'est pourquoi le Pays a souhaité s'exprimer à l'issu du conseil des ministres.Dans un communiqué de Pays dénonce : "La situation reste très tendue du côté des syndicalistes. Alors que les négociations sont en cours avec l'aviation civile, le dialogue est rompu du côté d’ADT. D'un côté comme de l'autre, les mouvements sociaux se maintiendront tant qu'un accord n'aura pas été trouvé entre directions et syndicats.A 22 heures, Air Tahiti a informé ses usagers que tous ses vols étaient annulés ce jeudi 18 mai, sauf les vols entre Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa et Rarotonga . Tous les vols internationaux sont également annulés pour cette journée de jeudi