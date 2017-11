Grève d'Air France à Papeete: près de 500 passagers touchés

Papeete, France | AFP | lundi 12/11/2017 - Une grève du personnel navigant d'Air France basé à Papeete a contraint deux vols d’Air France sur la ligne Papeete-Los Angeles, vendredi et dimanche, à repartir sans passagers, a annoncé la direction régionale de la compagnie à l'AFP.



La grève a touché 235 passagers vendredi et 263 dimanche. Quelques-uns d'entre eux ont pu prendre un autre vol. 296 d’entre eux partiront dans la nuit de dimanche à lundi depuis Papeete, par un vol Air France opéré par la compagnie concurrente Air Tahiti Nui. En dehors des Polynésiens, les passagers immobilisés sont surtout des touristes américains ou français qui devaient poursuivre leur vol vers Paris. Ils sont logés par Air France dans des hôtels de Tahiti.



Vendredi comme dimanche, les passagers se sont d’abord enregistrés avant d’apprendre que le vol repartirait à vide. La loi Diard, qui impose aux employés des compagnies d’annoncer 48 heures à l’avance s'ils sont grévistes, ne s'applique pas en Polynésie française. Or, seuls trois PNC (personnel navigant commercial) se sont présentés dimanche, alors qu’il en faut un minimum de quatre pour que l’avion décolle avec des passagers. Cent treize employés travaillent pour Air France en Polynésie, dont 87 hôtesses et stewards.



La direction régionale n'a pas souhaité donner une évaluation du coût de cette grève. Il avait été estimé à 80.000 euros par vol annulé et par jour, lors de grèves précédentes.



Ce conflit social survient trois semaines après l'annonce de la création d'une ligne concurrente d'Air France et d'Air Tahiti Nui entre Paris et Papeete (Paris/Los Angeles/Papeete) par la compagnie low cost French Blue (Paris/San Francisco/Papeete). Les premiers vols sont prévus en mai. "Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être plus attentifs aux coûts, ce n’est pas au moment de l’arrivée d’un concurrent qu’on va les augmenter", a déclaré à l'AFP le directeur régional d'Air France en Polynésie, Alex Hervet. Il affirme toutefois que la ligne est "en bonne santé économique depuis cinq ans".