Grève d'ADT : Les vols de lundi et mardi repoussés à Mardi et mercredi

PAPEETE, le 29 mai 2017 - Alors que la grève des pompiers d'ADT se poursuit et que les négociations sont en cours, les vols LA836 et LA833 prévus lundi et mardi sont retardés de 24h à mardi et mercredi.



À l'heure actuelle, le mouvement social de grève des pompiers d’ADT (Aéroport De Tahiti) se poursuit. Les discussions sont toujours en cours.



Merci de noter que les vols LA836 et LA833 initialement prévus dans la nuit du lundi 29 mai au mardi 30 mai ont été repoussés de près de 24h, soit dans la nuit du mardi 30 mai au mercredi 31 mai.



Dans la mesure du possible, il est donc demandé à l’ensemble des établissements d'hébergements et transporteurs touristiques de ne pas transférer ce soir leurs clients partant sur le vol LA836.



ADT maintient cependant un espace d'urgence gratuit pour la nuit et ils assureront avec Tahiti Tourisme une présence dans le hall public afin de renseigner et orienter au mieux les passagers.



Pour les vols internationaux :

Standard Aéroport de Tahiti Faa’a :

Tél. 40 86 60 61



Par ailleurs, le standard et la permanence mis en place au niveau du Ministère du tourisme demeurent effectifs pour contribuer à l'orientation des touristes à la recherche d'un hébergement disponible jusqu'au retour à la normale de l'ensemble du programme des vols.



Standard Ministère du Tourisme : 40 50 88 60

Mail : secretariat.mtt@gmail.com