Grève à la Dépêche de Tahiti : "la moitié du journal a été jetée à la poubelle" (Bertrand Prévost)

La direction propose d’arrêter les salaires aux dates du 15 de chaque mois afin de procéder aux vérifications d’usage le plus rapidement possible et de procéder aux versements des salaires en temps normal.

La direction propose le maintien de la mutuelle santé qui bénéficie à presque tous les salariés de l’entreprise. La retraite complémentaire, qui n’est souscrite que par moins de 20 personnes sera supprimée. La direction va prendre contact avec Axa pour connaître les deux points suivants :

- Pour ceux qui le souhaitent, quelles sont les modalités pour récupérer les cotisations versées ?

- Pour ceux qui préfèrent continuer à cotiser, est-ce que cela est toujours possible et sous quelles conditions ?

La direction tient à signaler que passer par une nouvelle imprimerie est un préalable pour la survie de l’ensemble du journal et de l’ensemble des sous-traitants et cotraitants.

L’économie est d’environ 100, millions par an, indispensable pour réduire les pertes.

La machine utilisée par la société RLD est en fin de vie, multiplie les pannes, et n’imprime plus avec une qualité suffisante pour que le produit La Dépêche soit de qualité et concurrentiel sur un marché mis à sac par la publication d’un journal gratuit qui ne se formalise pas de ses propres pertes.

La société RLD nous a informés que par ailleurs elle s’est engagée à reclasser l’ensemble du personnel, Pacific Press et autres employeurs suivant la qualification des personnels.

De plus, la société RLD s’est engagée dans le cadre du choix de la nouvelle impression de la Dépêche, à proposer un emploi dans ses différentes sociétés pour celles et ceux qui n’iraient pas travailler à Pacific Presse.

Externalisation et modification du travail de ce pôle ne signifient pas pour autant licenciement des personnels concernés. Les pages télés du Tiki Mag sont externalisées au montage en métropole, comme de très nombreuses sociétés éditrice de programmes télé le font déjà. Quatre postes sont concernés au pôle magazine dans le cadre de l’externalisation des programmes. Le premier est parti à la retraite et ne sera pas remplacé. Pour le second, des discussions ont été menées pour proposer son passage au service des sports de la Dépêche où il manque un journaliste. Les troisièmes et quatrièmes personnes se voient en ce moment même proposer des postes au sein des sociétés travaillant avec la Dépêche. Il manque une personne au pôle web, il manque un secrétaire de rédaction, et plusieurs postes sont à pourvoir à RPP au montage ou aux petites annonces. La direction répète encore à tous : IL N’Y AURA PAS DE LICENCIEMENTS.

Idem pour la mise en place du nouveau logiciel de montage SWYP. Si ce dernier s’avère être économe en personnel au service du secrétariat de la rédaction, les journalistes concernés se verront proposer de passer sur le terrain. Une phase d’étude de trois mois au moins après l’installation du nouveau logiciel est préconisée pour une bonne mise en place des services.

La direction a décidé de ne pas supprimer cette prime

Un 13e mois comme il existait à l’époque du groupe Hersant n’est plus possible en l’état actuel des finances de la Dépêche.

La direction propose pour cette année, comme elle s’était engagée dans le protocole du 19 février 2016, le versement d’une prime de 200 000 francs, avant les fêtes de Noël. Cette prime se décomposera ainsi : 150 000 francs, et des bons d’achat d’une valeur de 50 000 francs dans un magasin de la place.

Quant aux paiements des 13e mois des exercices précédents aux quelques salariés qui n’ont pas souhaité accompagner l’effort collectif des autres salariés de l’entreprise, la direction va voir comment elle peut régler la question.

La direction y est très favorable si les syndicats veulent lancer cet audit.

La situation est connue et elle est compliquée. Si elle était parfaite, les mesures précédemment citées ne seraient peut-être pas à mettre en place. Quant à l’avenir, avec l’effort consenti des salariés et celui de l’actionnaire, la Dépêche retrouvera ses armes pour repartir de l’avant, dans un nouveau format, avec un nouveau logiciel de montage, avec une équipe de journalistes de terrain renforcée, pour maintenir sa place légitime de premier quotidien des Polynésiens.

L’ensemble des économies faites rendent à nouveau "bankable" l’entreprise.

La direction sera vigilante à ce que cela soit le cas. Actuellement, seule une patentée vient en renfort du montage des pages sport lorsque le titulaire est en congés ou malade. Une autre patentée intervient pour le pôle magazine. Or, cette dernière effectue un travail qu’elle effectuait lorsqu’elle était salariée, avant qu’elle ne prenne une disposition jusque juin 2018. La direction va mettre un terme à cela en réaffectant ces tâches à des salariés titulaires de l’entreprise.

Ce sera le cas puisque le respect de ces protocoles porte sur la prime de fin d’année. Une proposition en ce sens est faite de la direction.

Le directeur de la rédaction a déjà commencé à recevoir les personnes dans son bureau et sera d’une extrême vigilance pour que chacun dans l’entreprise se sente à sa place. Son bureau est en permanence ouvert à tous ceux qui voudraient lui faire part de problèmes dans l’entreprise.

En conclusion, il, faut comprendre que si ces propositions sont acceptées, la société actionnaire mettra les moyens adéquats en fonds propre pour la poursuite des missions de la Dépêche.