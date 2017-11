Grève à EDT Engie : les négociations continuent

PAPEETE, le 9 novembre 2017 - Depuis ce jeudi, la grève est effective chez EDT Engie. Les discussions entre la direction et les représentants des salariés ont repris ce matin.



Portes closes pour les agences de Tahiti et des îles, ce jeudi. En raison de la grève des salariés d'EDT Engie, seule l'antenne de Puurai, à Faa'a, accueille les usagers. Vendredi dernier, la confédération syndicale CSIP et le syndicat des travailleurs de l'EDT STET ont déposé un préavis de grève. Depuis, selon la direction de l'entreprise, des réunions ont eu lieu chaque jour entre les deux parties sans pour autant permettre un accord. La grève est effective depuis ce jeudi.



Selon les syndicats, la 80 à 90 % du groupe est en grève. Chez EDT, 99 % des salariés participeraient au mouvement. En ce qui concerne Engie, il serait suivi à hauteur de 60 %.



Gisèle Teheiura, représentante CSIP qui défend les intérêts des employés d'Engie est sur le pont pour participer aux négociations. Celles-ci se poursuivent sur le site de la Punaruu. " Nous demandons à ce que les modalités des heures supplémentaires soient respectées, à ce que les conditions de travail soient améliorées, que le salaire des travailleurs soit revalorisé. C'est quelque chose qui est prévu dans la convention mais qui n'est pas respecté. Ce sont les mêmes revendications qu'en 2015" , souffle la syndicaliste. "La direction est consciente de ces problèmes mais elle nous demande d'attendre. C'est la 3ème fois un peu de temps que la direction change et rien n'évolue. Ça suffit maintenant! "



Du côté d'EDT, les revendications des salariés sont semblables. Le représentant syndical était toujours à la table des négociations ce jeudi matin. Un point sur la situation devrait être fait dans l'après-midi.



Dans un communiqué envoyé ce jeudi matin aux rédactions, la direction d'EDT Engie indique que la porte des négociations reste ouverte.

Le document indique par ailleurs : "Pour l’heure, notre priorité est d’assurer la continuité du service public de la production et de la distribution d’électricité et de limiter la gêne occasionnée à nos clients."



Les impacts de la grève sont ressentis à Tahiti et dans les îles. Les agences sont fermées à Tahiti et dans les îles. Seule celle de Pu'urai, à Faa'a, reste ouverte de 7 h à 16 heures.



Une information sur l’évolution de la situation sera diffusée aux médias et sur la page Facebook EDT ENGIE.



Plus d'informations à venir.