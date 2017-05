Grève ADT : le ministère du tourisme reste mobilisé

FAAA, le 20/05/2017 - Le mouvement social des pompiers d'ADT (Aéroport De Tahiti) n'est pas encore levé. Les discussions se poursuivent. Un projet de protocole de fin de conflit aurait été remis au syndicat.



Les vols internationaux de la nuit du samedi 20 mai et dimanche 21 mai sont maintenus et ne seront retardés que de quelques heures.



Pour les vols internationaux : Standard Aéroport de Tahiti Faa’a Tél. 40 86 60 61



Le programme de liaisons aériennes domestiques reprend progressivement jusqu'à un retour au trafic habituel à partir du lundi 22 mai.



Les horaires correspondants (susceptibles de modification selon l’évolution de la situation) seront affichés sur le site AIR TAHITI www.airtahiti.pf et sur la page Facebook de la compagnie.



Standard Air Tahiti : Tél. 40 86 42 42 (heures ouvrées)



Pour répondre à la demande d'Air Tahiti, Tahiti Tourisme sera de nouveau en renfort à l'aéroport de Tahiti-Faa'a demain dimanche 21 mai de 6 h 00 à 9 h 00 pour accueillir et renseigner les passagers en provenance ou à destination des îles.



Pour ce dimanche 21 mai, le standard téléphonique mis en place au niveau du Ministère du tourisme demeure effectif pour contribuer à l'orientation des touristes à la recherche d'un hébergement disponible jusqu'au retour à la normale de l'ensemble des vols réguliers.