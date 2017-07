Grand raid du Morbihan : Patrick Candé remporte la 1ère place de sa catégorie

VANNES, le 17 juillet 2017 - L’ultra marathonien Patrick Candé avance vers son nouveau rêve, à savoir : le spartathlon. En attendant, il se maintient en forme en s’inscrivant à des courses. Il a participé au grand raid du golfe du Morbihan le 30 juin dernier. Une course "sans difficulté technique" à l’issue de laquelle il est arrivé 1er dans catégorie et 21ème au classement général.



" Le grand raid du Golfe du Morbihan s’est très bien passé" , rapporte Patrick Candé. Il n’a présenté pour lui " aucune difficulté technique ". Il rapporte : " l’épreuve se passe sur des sentiers côtiers variés très bien entretenus avec une très bonne visibilité pour mettre les pieds ".



Celui qui, pour préparer ses courses, fait en sorte de tout anticiper dit avoir craint " le froid et la pluie " mais finalement, les conditions climatiques " ont été très bonnes pour courir. Il y a eu un peu de pluie au départ pendant une quinzaine de minutes, le temps ensuite est resté couvert avec une légère bruine en cours de nuit ".



Toutefois, il a connu " une perturbation au niveau des intestins " mais cet incident est resté tout à fait " gérable ". Finalement, de ce nouvel événement sportif, Patrick Candé ne retient " que " la distance. " La difficulté de la course a été là, c’est ça qui a durement sollicité mon moral ." Cette difficulté ne l’a pas empêché de se placer sur la marche haute du podium. Il est arrivé 1er dans sa catégorie et 21ème au classement général.



Plus de 1 000 partants



Dans le golfe du Morbihan, fin juin, depuis 13 ans, les organisateurs proposent l’Ultra Marin raid, le trail le plus long de France. Ce dernier compte différentes épreuves : Le grand raid (177 kilomètres), le raid (87 kilomètres), le trail (56 kilomètres), la ronde des douaniers (36 kilomètres), la marche nordique (29 kilomètres).



Sur la ligne de départ du grand raid, donné ce 30 juillet 2017 à 18 heurs sur l’esplanade du port de Vannes, se trouvaient mille partants. À l’arrivée, fixée elle aussi sur l’esplanade du port de Vannes, ils n’étaient plus que 618. Il fallait arriver avant midi le dimanche 2 juillet soit au maximum 42 heures après le départ, toutes pauses comprises et sous réserve d’être passé aux divers postes de pointages avant les heures de fermeture et aux points de contrôle.



La boucle du grand raid du golfe du Morbihan doit être réalisée en une seule étape. Cette boucle se parcourt à allure libre et comporte une traversée en bateau semi-rigide de 10 minutes à mi-parcours, entre Locmariaquer et Port-Navalo. Un temps de traversée qui est décompté du temps final des concurrents.



Elle affiche un dénivelé de + 1 054 mètres. Ce qui est peu comparé aux autres parcours du genre. Si dénivelé est faible, le grand raid du golfe du Morbihan est l’épreuve la plus longue de France à effectuer en une seule étape et en moins de 42 heures.



L'épreuve comporte dix ravitaillements dont quatre avec plats chauds et points de repos. En dehors de ces postes, les traileurs devaient être autonomes sur le plan alimentaire. La distance moyenne entre deux ravitaillements est d'environ 15 à 20 kilomètres.