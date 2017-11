Grand Jeu Happy Xmas: gagnez de superbes cadeaux avec la Pacifique des jeux et Tahiti Infos

PAPEETE, le 20 décembre 2017-Fêtez Noël avant l'heure! La Pacifique des jeux organise un grand jeux Happy Xmas du 20 novembre au 28 décembre!5 semaines, de jeu, 5 voyages à gagner avec Air Tahiti Nui, 5 smartphones à gagner avec Vodafone, 5 caddies à gagner avec Champion, 5 pleins d'essence à gagner avec Shell- Pacific, et des pochettes de cartes à gratter avec la Pacifique des jeux!Pour jouer, collectez vos billets grattés non gagnants (équivalent à 1000F) , découpez et remplissez votre bulletin dans Tahiti Infos (page 44) ou téléchargez-le ci-dessous et déposez le tout dans l'urne de votre détaillant habituel.Pour savoir si vous avez gagné, rendez-vous dans la rubrique jeu du site tahiti-infos.com et suivez toute l'actualité du jeu avec Radio 1 , Tiare FM, et sur le site pdj.pf