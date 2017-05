Google doit réinventer ses produits dans "l'ère de l'intelligence artificielle" (patron)

Mountain View, Etats-Unis | AFP | mercredi 17/05/2017 - Le géant Google est en train de réinventer ses produits en les adaptant au "changement d'ère" de l'intelligence artificielle (IA) notamment via de nouvelles fonctionnalités de son application photo Google Lens, a affirmé son patron Sundar Pichai mercredi.



"Nous assistons à un nouveau basculement dans l'informatique: le passage de l'ère du mobile à l'ère de l'IA. Cela nous contraint à ré-imaginer nos produits pour un monde qui permet une interaction plus naturelle et fluide avec la technologie", a-t-il déclaré près du campus Google de Mountain View, en Californie.



Lors de la conférence annuelle des développeurs, M. Pichai a notamment évoqué l'introduction de l'intelligence artificielle dans sa messagerie Gmail, qui suggère désormais des réponses-type en fonction des messages. Ouvrir un message contenant une invitation à dîner pourra ainsi offrir le choix immédiat de la décliner ou de l'accepter.



Le dirigeant a également évoqué la mise à disposition de son assistant virtuel Google Assistant sur les appareils Apple.



Les assistants vocaux sont l'un des principaux champs de bataille dans le secteur de l'intelligence artificielle entre les acteurs dominants du marché que sont Google, Apple (Siri), Samsung (Bixby), Amazon (Alexa) et Microsoft (Cortana). Les assistants vocaux ne concernent pas seulement les smartphones mais l'ensemble des objets connectés, y compris les voitures.



Scott Huffman, vice-président de l'équipe des ingénieurs de Google, a indiqué que Google Assistant, introduit sur le marché l'an dernier, équipait désormais plus de 100 millions d'appareils.



"Siri a maintenant de la compagnie et tous les acteurs s'engagent très sérieusement", sur ce marché, a souligné Brian Blau, analyste chez Gartner.



Google a également profité de la concurrence pour faire un point sur les travaux en cours sur les casques de réalité virtuelle et les capacités de "visualisation" des smartphones. L'application Google Photo peut ainsi désormais être enrichie d'une fonctionnalité permettant d'identifier des personnes, des types de fleurs, ou de traduire des inscriptions dans d'autres langues.



A terme, il pourrait être possible pour quelqu'un de discuter avec son assistant virtuel de choses "vues" par son téléphone.



- Conversation informatique -

"On est vraiment en train de relever le défi de la conversation informatique. Bientôt, avec les Google Lens, votre assistant sera en mesure d'avoir une discussion sur ce que vous voyez", a ajouté M. Huffman.



Diriger son smartphone vers un mot de passe de wifi suffira par ailleurs à se connecter au réseau sans même avoir à entrer soi-même une série souvent complexe de lettres et de chiffres.



"Dans l'ère de l'IA, nous repensons tous nos produits et utilisons les capacités d'apprentissage des machines pour résoudre des problèmes", a encore déclaré le patron de Google.



M. Pichai a également dévoilé une deuxième génération de puces informatiques qui ont été spécialement conçues pour développer les capacités de stockage dans le "cloud", l'informatique dématérialisée.



"Nous voulons que le cloud de Google soit le meilleur cloud pour l'apprentissage des machines", a-t-il assuré.



Les dirigeants de Google ont par ailleurs annoncé que le système d'exploitation Android, équipait désormais plus de 2 milliards de smartphones et tablettes dans le monde et ont indiqué qu'une nouvelle version baptisée "O" verrait bientôt le jour avec là aussi des fonctionnalités intégrant l'intelligence artificielle.



