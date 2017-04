Géros dénonce les pratiques douteuses de Jacquie Graffe

PAEA, le 25/04/2017 - Selon le conseiller municipal UPLD de la commune de Paea, le maire inciterait l'ensemble de ses électeurs à aller voter, sinon "l'accès aux pièces nécessaires pour le renouvellement de leurs dossiers CPS, ne leur sera pas délivré". Une attitude que l'élu indépendantiste dénonce. Antony Géros appelle les électeurs à briser le silence en portant plainte, afin de faire cesser cela.



Et ce ne serait pas la première fois que des électeurs se sont plaints auprès d'Antony Géros. " Il y a une politique d'intimidation qui se met en place, et qui est menée par son maire et sa petite municipalité. Elle consiste à interdire aux administrés l'accès à des documents essentiels du renouvellement de leurs dossiers CPS. C'est du moins ce qu'ils nous ont déclarés lorsqu'ils sont venus nous avouer ce genre de situation, qui les oblige manifestement à aller voter au lieu de s'abstenir ", déclare le conseiller UPLD.



S'il a souhaité médiatisé cette affaire, c'est avant tout pour faire bouger les choses et plus particulièrement pour appeler les électeurs à briser le silence, car " c'est un droit de pouvoir voter ou de ne pas aller voter ".



Et c'est un reportage télévisé diffusé lundi soir par nos confrères de Tahiti Nui Télévision qui poussera l'élu indépendantiste à réagir. " C'est à l'occasion du documentaire qui est passé hier sur la distribution des cartes électorales dans la commune de Paea que je me lève. Je dis aux habitants de faire attention parce que l'agent municipal a le droit de distribuer les cartes d'électeurs. Il n'a, par contre, pas le droit de dire qu'il faut aller voter sinon l'accès aux pièces nécessaires pour le renouvellement de leurs dossiers CPS, ne leur sera pas délivré. "



Selon Antony Géros, cinq personnes lui auraient dénoncé l'attitude de l'équipe municipale. Et " si tout le monde se tait, ces pratiques ne vont pas cesser ", regrette-t-il. Pour l'élu indépendantiste, il faudrait que les électeurs brisent le silence en portant plainte, afin de faire cesser cela.



Malgré ces actes, l'élu se félicite des résultats obtenus sur Paea, où on dénombre 5 329 abstentionnistes. " Si les électeurs polynésiens se reconnaissent dans la nation mā'ohi, ils s'abstiendront volontiers. Mais, si leur cœur penche plus sur l'intimidation imposée par leur maire, eh bien ils iront voter. Mais en tous les cas, pour ceux qui ont un engagement politique et qui reconnaissent l'accession de ce pays à la souveraineté, comme le prône le Tavini Huiraatira, ils s'abstiendront tous au 2ème tour. Même s'ils craignent les possibles représailles de leur tāvana ", conclut Antony Geros.



Pour le second tour, le Tavini Huiraatira ne changera pas de consigne de vote, ils appellent à l'abstention.



Enfin, malgré nos multiples tentatives, nous n'avons pu joindre le maire de Paea, qui est actuellement en déplacement à Raivavae, dans l'archipel des Australes. Il sera de retour vendredi, nous informe-t-on du côté de la mairie.