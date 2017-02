Georges Puchon : "Il n'y a pas de risques pour tous ceux qui fréquentent la gare maritime"

PAPEETE, le 3 février 2017 - Le toit de la gare maritime de Papeete est infesté de termites, l'information a été révélée par nos confrères de Radio 1 lundi dernier. Le directeur du port autonome, Georges Puchon, se veut rassurant.



La gare maritime a été construite en 2012. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que le toit était infesté de termites?



Nous avons été très surpris parce que c'est un bâtiment qui est jeune. Heureusement que la toiture est toujours sous garantie. Nous avons découvert les termites l'année dernière. C'est donc à ce moment-là que nous avons organisé une première expertise. Ensuite, pour permettre de départager la responsabilité des entreprises, nous avons sollicité le tribunal administratif, par l'intermédiaire de notre avocat, pour nommer en référé un expert judiciaire. Nous avons voulu placer cela sous la charge d'un expert judiciaire pour connaître l'ampleur de la situation et déterminer si la toiture est bien infectée ou non. En tout cas, les endroits infestés sont bien identifiés donc l'expert va pouvoir analyser la situation rapidement. Ce que nous souhaitons c'est que les responsabilités soient déterminées.



Quelle a été la réponse des entreprises quand vous leur avez parlé de votre découverte?



L'entreprise qui est en charge de la toiture nous dit qu'elle a respecté le cahier des charges et qu'elle a commandé le bois auprès d'une société métropolitaine, qui fait partie d'un gros groupe française. De plus, elle nous dit que ça ne vient pas de la toiture mais que ça vient du sol. Bien sûr, si ça vient du sol, ce n'est pas la même entreprise…



Quand aura lieu l'expertise?



L'expertise doit se faire la semaine prochaine mais la date reste encore à fixer pour permettre la coordination de toutes les entreprises qui sont concernées avec leurs avocats. De notre côté, nous sommes prêts pour cette expertise.



Est-ce que la gare maritime va fermer?



C'est la charpente de bois de la gare maritime qui est touchée. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger pour la sécurité des personnes. Il n'y a pas de risques pour tous ceux qui fréquentent la gare maritime. Ce que nous voulons c'est, une fois que l'expertise sera terminée et que les recommandations seront faites, procéder très rapidement aux travaux de traitement de ces termites. Les travaux se feront sous la nef donc la gare ne va pas fermée normalement. Cela ne devrait pas engendrer trop de problème.