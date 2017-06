George et Amal Clooney accueillent des jumeaux, Ella et Alexander

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 06/06/2017 - Le choix du roi ! George et Amal Clooney, un des couples les plus glamours de la planète, ont accueilli mardi leurs jumeaux, une petite fille, Ella, et un garçon, Alexander, nés à Londres.

"Ce matin Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leurs vies", a dit à l'AFP leur agent, Stan Rosenfield.

"Ella, Alexander et Amal sont en bonne santé, heureux et se portent bien", a-t-il poursuivi. "George a dû être placé sous sédatifs et devrait se remettre d'ici quelques jours", ont plaisanté les jeunes parents, selon les propos rapportés par l'agent.

L'acteur de 56 ans et la célèbre avocate et militante des droits de l'homme de 39 ans se sont mariés en 2014 dans le cadre prestigieux de Venise, George Clooney mettant ainsi fin à sa réputation de célibataire endurci.

"Tout le monde va très bien, nous sommes aux anges", a déclaré à l'AFP Baria Alamuddin, la mère de l'avocate, qui était à la maternité aux côtés de sa fille quelques heures après la naissance.

"C'était une très belle naissance, tout s'est très bien passé. Les bébés sont beaux et vont bien", a-t-elle expliqué.

Le père d'Amal Clooney, Ramzi Alamuddin, était lui aussi ravi. "Ils sont en très bonne santé, tout est parfait", a-t-il confié depuis Beyrouth, où il réside. "Je suis très heureux pour eux, George et Amal seront d'excellents parents".

M. Alamuddin, qui s'est entretenu au téléphone avec sa fille et son gendre après la naissance, a dit espérer pouvoir leur rendre visite très prochainement à Londres.

Ce sont les premiers enfants du couple, qui n'avait guère communiqué sur la grossesse de l'avocate, rendue publique début février après une fuite par un ami de la famille.

- 'Très fier' -

En recevant un César d'honneur à Paris fin février, l'acteur s'était dit "très fier" de son épouse Amal, et enthousiaste en pensant aux "années à venir et particulièrement aux mois à venir". "Je t'aime", avait-il lancé à Amal Clooney, dont la robe fourreau blanche laissait entrevoir le ventre arrondi.

Le couple Clooney s'était ensuite fait discret et passait le plus clair de son temps dans sa demeure près de Londres.

George Clooney incarne tout le glamour hollywoodien. Il a reçu de multiples récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Syriana" en 2006, et un Oscar du meilleur film comme producteur pour "Argo" en 2013.

Devenu célèbre grâce à son rôle dans la série télévisée "Urgences", il a tourné à six reprises avec Steven Soderbergh, notamment dans "Ocean's Eleven", "Ocean's Twelve", "Ocean's 13" et "Solaris", et quatre fois avec les frères Coen ("O'Brother", "Intolérable cruauté", "Burn after reading" et "Ave, César!").

Il a réalisé lui-même plusieurs films, parmi lesquels "Confessions d'un homme dangereux", "Good night and good luck", "Les Marches du pouvoir" et "Suburbicon", qui sortira en 2017.

- Sex-symbol international -

Juriste internationale aux longues boucles brunes, Amal Alamuddin a quant à elle travaillé en 2004 à la Cour internationale de justice et compte parmi ses clients l'ancienne Première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko ou le fondateur australien de WikiLeaks, Julian Assange.

Après son mariage, elle a pris la défense de plusieurs causes très médiatisées, notamment la possible restitution à la Grèce des frises du Parthénon exposées à Londres, la défense du journaliste canadien d'Al-Jazeera Mohamed Fahmy, ou encore celle de l'ancien président des Maldives Mohamed Nasheed, renversé en 2012.

Elle a également défendu la cause des femmes yazidies, persécutées par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Amal Clooney est née au Liban avant que sa famille ne s'installe au Royaume-Uni alors qu'elle avait trois ans.

George Clooney avait été marié avec l'actrice Talia Balsam entre 1989 et 1993, quand il enchaînait encore les petits rôles, juste avant que son succès dans la série "Urgences" ne le propulse au rang de sex-symbol international.