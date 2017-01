George Lucas, créateur de "Star Wars", va ouvrir un musée à Los Angeles

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mercredi 10/01/2017 - Le créateur de "Star Wars" George Lucas a choisi Los Angeles plutôt que San Francisco pour y établir son futur musée, projet titanesque d'un milliard de dollars, a indiqué le site internet du musée mardi.



Le musée de l'Art narratif sera situé dans le parc des Expositions de Los Angeles, et abritera sa collection d'art et d'objets provenant de tournages de ses films, y compris beaucoup issus de la saga galactique "Star Wars".



George Lucas financera la quasi totalité du musée, qui sera bâti sur un terrain de trois hectares et dont l'architecture évoquera un gigantesque vaisseau spatial.



Los Angeles l'a emporté face à San Francisco, qui avait proposé d'établir le musée sur l'Ile du Trésor (Treasure Island) dans la baie de la ville.



C'est à San Francisco et dans sa région que se trouvent les locaux de la société Lucasfilm que M. Lucas a vendue à Disney ainsi que le célèbre Skywalker Ranch.



Les autorités de Los Angeles et son maire Eric Garcetti se sont réjouis de l'annonce, affirmant que le musée génèrerait des milliers d'emplois et attirerait des touristes avides d'admirer le masque d'origine de Dark Vader à côté de peintures de Norman Rockwell, Edgar Degas ou Pierre-Auguste Renoir.



Aucune date n'a encore été annoncée pour l'ouverture du musée.