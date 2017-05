Geneviève Fortier pour ouvrir le Congrès international du Management et des RH

Nous avons souhaité participer à cette deuxième édition, tout simplement parce que nous avons participé à celle de 2015, comme partenaire et participants. Nous avions constaté la qualité des intervenants, sur le fond et la forme. Ça a été pour nous une véritable source d’inspiration avec des idées nouvelles et des méthodes innovantes. Un Congrès dynamique, qui offrait un cadre adapté pour de vrais moments de partage, d’échange : une expérience conviviale, intéressante et innovante !

Associer Avis à la seconde édition, c’est l’occasion de donner l’image d’une société toujours à la pointe et qui colle au thème du Congrès de cette année. C'est aussi l’opportunité de donner de la visibilité à notre marque, à nos produits et services. Enfin, nous souhaitons soutenir le congrès, car nous sommes réellement convaincus du bien-fondé des idées portées et développées dans le Congrès, que nous avons pu mettre en action dans notre entreprise et dont nous voyons les résultats. Nous voulons faire d’Avis une entreprise pilote en matière d'innovation managériale à Tahiti.



Pourquoi Geneviève Fortier ?

Geneviève est une femme inspirante avec une expérience importante et impressionnante. Sa prestance lors du Congrès de 2015 nous a marqué. Et son expérience de femme et de leader résonne évidemment tout particulièrement à mes oreilles.



Et le développement durable dans votre organisation ?

Au sein de nos équipes, c’est essentiel pour les managers de donner du sens aux projets : expliquer la vision globale et permettre aux équipiers de se projeter, donne un sens à l'action de tous les jours : pour quoi, pour qui, pour quand on fait les choses ? Les collaborateurs doivent aussi communiquer leur expérience quotidienne : nous pouvons ainsi nous adapter, ajuster les orientations, améliorer leur quotidien...

Et puis, le développement durable touche tous les sujets : il faut s’adapter à notre temps et utiliser les innovations, technologiques, hygiène alimentaire, sécurité, comportement écologique, etc... Nos comportements d'aujourd’hui ne peuvent pas être les mêmes qu’il y a 10 ou 20 ans. Le leadership, c'est cela, s’adapter au présent, anticiper les changements futurs et être capable de se projeter dans les changements à venir.