Gendarmerie : Dix nouveaux officiers de police judiciaire reçoivent leur insigne

PAPEETE, le 28 février 2017 - Ils ont réussi l'examen sanctionnant une formation de 14 mois et seront affectés dans les brigades de Tahiti et des archipels, désormais aptes à mener des enquêtes judiciaires.



La gendarmerie en Polynésie française compte désormais dix nouveaux officiers de police judiciaire (OPJ) dans ses rangs, sur les onze candidats qui se sont présentés à l'examen sanctionnant une longue formation de 14 mois. " Un taux de réussite très important ", s'est félicité le colonel Pierre Caudrelier qui leur a officiellement remis leurs insignes ce mardi matin à la caserne Bruat, à Papeete. " Nous compensons la quantité de notre effectif par sa qualité ".

Le commandement pour la gendarmerie en Polynésie française compte à ce jour 189 officiers de police judiciaire sur les 310 personnels déployés dans toutes ses unités, à Tahiti et dans les archipels.



Des enquêteurs à part entière



Ces gendarmes, originaires de Polynésie française pour 90 % d'entre eux, pourront désormais mener de façon autonome des enquêtes de flagrance, participer aux enquêtes préliminaires ou encore agir sur délégation d'un juge d'instruction ou sur commission rogatoire. La police judiciaire a en effet pour rôle de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, puis de les traduire devant les juridictions répressives. " La qualité d'OPJ nécessite beaucoup d'investissement, votre travail est indispensable pour le bon déroulement des enquêtes " a insisté le procureur de la République Hervé Leroy, encourageant les lauréats de cette nouvelle promotion dans les nouvelles missions qui les attendent.