Gatronomie et philanthropie avec Patrick Lenôtre

"Il y a beaucoup de bons produits en Polynésie, et surtout des produits qu'on ne trouve pas ailleurs"



Patrick Lenôtre : Je suis venu pour ces soirées, c'est une chose, mais je suis surtout venu voir Guillaume Burlion. C'est un apprenti qui est resté 15 ans dans mes cuisines dans les années 70 et 80. Il m'a demandé de venir l'épauler pour ces soirées exceptionnelles, et comme il est intelligent il m'a aussi demandé de voir où il en était. Et je suis très heureux de voir sa progression. Il n'en est pas à son premier restaurant, il a eu 5 diamants au New York Times, il a tenu des tables de l'équivalent trois étoiles aux États-Unis (NDLR : dans le système du Guide Michelin, le maximum possible est trois étoiles). J'ai 56 ans aujourd'hui, et j'ai une soixantaine d'anciens apprentis que je continue de suivre aujourd'hui. J'ai des contacts partout sur la planète où j'ai des 'enfants' qui travaillent et que je vais régulièrement épauler !



La moitié de mes anciens apprentis a décroché une étoile, mais je suis persuadé que s'ils écoutent et veulent se diriger vers la restauration gastronomique de haut niveau, ils rencontreront tous des étoiles… Si l'outil de travail est adéquat ! Dans les années 70 et 80, un restaurant au cadre moyen mais avec une cuisine au top était étoilé tout de suite. Mais aujourd'hui c'est un peu différent, il faut un établissement au critère de Michelin, et ils sont les seuls à décider quels sont leurs critères. Je suis ravi que Didier Lamoot, le directeur de l'hôtel, vise une étoile. Ici, mon apprenti sait très bien ce qu'il y a à faire. Ce que j'ai goûté avec lui au cours de mon séjour ici est largement au-dessus de l'étoile, mais maintenant il y a le reste. Il y a toute une enveloppe autour, de la salle de restaurant, la luminosité dans la salle, l'accès aux toilettes, l'accueil… C'est une continuité, l'harmonie doit aller jusqu'au bout. Mais le niveau de cuisine est là, le service est là, la carte des vins est très belle grâce à un garçon fantastique qui est sommelier ici, qui a des idées brillantes et des vins très intéressants qui surprennent… Donc pour avoir une étoile ici, il y a juste encore un petit peu de travail à faire sur quelques points comme l'architecture.



Guillaume Burlion, à propos de la cuisine du restaurant K : Il y a beaucoup de bons produits en Polynésie, et surtout des produits qu'on ne trouve pas ailleurs et qui s'adaptent très bien en cuisine. Donc je fais venir beaucoup de produits du monde entier, mais j'incorpore les produits locaux à ces produits-là. C'est vraiment le type de cuisine que je fais ici. Ca créer des goûts uniques, mais il s'agit surtout de s'adapter à l'endroit où on est. J'ai voyagé à travers le monde, et partout la cuisine est différente, il faut pouvoir faire avec ce qu'on a. Après il y a les bases. J'ai tout appris avec Patrick, c'est mon père spirituel, même si j'ai fait d'autres grandes maisons comme l'hôtel Crillon, pour voir ce qu'il s'y passe… Mais je reviens toujours vers Patrick parce que c'est son style de cuisine qui m'intéresse. Et de là j'ai pu développer aussi mon propre style.