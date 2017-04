Gaston Tong Sang participera au Smart Island World Congress en Espagne

ESPAGNE, le 12/04/2017 - Ce congrès mondial des îles remarquables se tiendra ce week-end dans la ville de Calvià, au bord de la Méditerranée. Ce sera l'occasion pour le maire de Bora Bora de partager son expérience sur le thème du développement durable. D'ailleurs, la perle du Pacifique a été nominée dans la catégorie "Smart Island for the sustainable development".



Ce congrès se tiendra ce week-end dans la ville de Calvià, en Espagne. Il rassemblera pour la première fois, des experts et des élus des îles situées aux quatre coins du monde. L'objectif est d'échanger sur des projets de pointe et des perspectives d’avenir. Il s’agira, pour les territoires insulaires, de repérer de nouveaux outils afin d’atteindre une gestion efficace et de répondre à leurs points faibles.



Le comité organisateur souhaite donc que le maire de Bora Bora partage son expérience auprès des autorités ou des gouvernements insulaires présents.



Depuis plus de vingt ans, le développement durable tient une place importante à Bora Bora. Aujourd’hui, l’œuvre de l’équipe municipale est reconnue à l’international, car elle a su faire face aux contraintes liées à son insalubrité, et préserver ses ressources naturelles, tout en poursuivant son développement économique, touristique et urbain.



Afin d’atteindre un tel niveau de performance, la commune a mis en place un plan à long terme axé sur la résolution de trois problèmes récurrents, à savoir l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement des eaux usées et la gestion des déchets.



Aussi, Bora Bora a été nominée dans la catégorie " Smart island for the sustainable development ", île remarquable pour son développement durable. Ce congrès regroupera 85 intervenants, 150 îles, et 2 000 visiteurs seront attendus.



Pour représenter la commune de Bora Bora, le maire Gaston Tong Sang sera accompagné de sa directrice des services, Maireraurii Leverd.



Les frais de déplacement et d'hébergement seront pris en charge par le comité organisateur.