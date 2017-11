Gaston Flosse et Edouard Fritch renvoyés en correctionnelle pour détournement

PAPEETE, 16 novembre 2017 - Gaston Flosse et Edouard Fritch sont renvoyés en correctionnelle pour détournement de fonds publics, dans l’affaire de la citerne de la citerne d’eau de Erima.



Nos confrères de Radio 1 révèlent mercredi qu’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonnée le 7 novembre dernier, pour des soupçons de détournement de fonds public, à l’encontre du leader du Tahoera’a Huiraatira, Gaston Flosse, et de son ancien bras droit, Edouard Fritch, aujourd'hui président de la Polynésie française. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir fait supporter à la commune de Pirae et donc à ses administrés, dans les années 90 et au début des années 2000, quand ils en étaient successivement les maires, l'approvisionnement en eau de la villa de Gaston Flosse, sur les hauteurs de la commune voisine de Arue.



Le pompage de cette eau pour l'acheminer vers la villa de Gaston Flosse, puis vers 22 autres villas bâties par la suite au début des années 2000, aurait généré " des frais d'électricité et d'entretien colossaux " avait révélé la chambre territoriale des comptes dans un rapport publié en 2011. Des sources ont estimé ces frais à environ 10 millions de francs annuels, en plus des travaux initiaux.



Cette villa, construite sur une zone à l'époque dépourvue d'eau potable, avait été raccordée à une réserve située six kilomètres plus loin et en contrebas, à Pirae.



Hilda Chalmont et Olga Hamblin, deux sœurs aujourd’hui retraitées, réputées proches de Gaston Flosse, sont également renvoyées en correctionnelle pour recel de détournement de fonds publics. Il leur est reproché d’avoir sciemment consenti à laisser la conduite d'alimentation du dit réservoir courir sur leur terrain en échange de la gratuité de l'eau.