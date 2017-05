Garde ton île propre : une appli pour signaler les problèmes

PAPEETE, le 13 mai 2017 -Nous vous en parlions en mars dernier, et c'est maintenant officiel : l'application citoyenne "Garde ton île propre" (GTIP) est désormais disponible au téléchargement sur la plate-forme Android. La version iOS est en cours de développement. Cette application permet aux Polynésiens de contacter facilement leurs communes, les opérateurs du service de l'eau et de l'électricité, le service des Transports terrestres, l'inspection du travail, des associations de protection des animaux...>>> Téléchargez l'application gratuite Un citoyen qui constate un problème sur le domaine public comme une canalisation d'eau qui fuit, un câble électrique tombé sur la route, un dépotoir sauvage, un arbre qui bloque la route, des chiens errants, ou toute une panoplie d'autres cas, peut le signaler de façon très simple : une photo et un court message. L'application se charge de géolocaliser le problème sur une carte, et envoie un courriel à la personne adéquate. L'utilisateur peut aussi, en option, laisser son mail pour avoir le suivi de son signalement.Cette application est développée par l'association TahitiSphère, qui ambitionne de multiplier les projets technologiques, toujours gratuits, au service des citoyens. Pour la mettre au point, il a fallu démarcher toutes les communes, les services du Pays et les prestataires de services publics, ainsi que les associations. Ils sont désormais prêts à recevoir vos messages. Certaines structures, comme EDT, sont ravies de l'émergence de ce nouvel outil très moderne qui les rapproche de leurs abonnés.On se souvient que TahitiSphère avait publié en mars dernier une autre application Android nommée "Comparons". La communauté continue d'alimenter cette base de données collaborative pour comparer les prix dans toutes les grandes surfaces de Tahiti et Moorea, nous assure l'association.