Gala du Conservatoire le 10 juin : une Nuit sous le signe de la transmission des savoirs

PAPEETE, le 7 juin 2017 - Cette année, ce sont près de 800 élèves de Te Fare Upa Rau qui seront en piste, place To’ata, pour rendre hommage à la transmission des savoirs lors de la grande Nuit de gala. Quinze tableaux permettront au public de découvrir, samedi 10 juin, les arts traditionnels pratiqués au sein du Conservatoire artistique.





Le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) et la Maison de la culture - Te Fare Tauhiti Nui (TFTN) organiseront la Nuit de gala de Te Fare Upa Rau le 10 juin prochain. Un événement culturel phare, qui conclue le Heiva des écoles et annonce le Heiva des grands groupes. À cette occasion, environ 800 élèves seront présents, place To’ata, pour danser et chanter sur le thème de la transmission des savoirs au sein de l’établissement situé à Tipaerui. Ils étaient déjà près de 700, l’année dernière à la même époque, à célébrer la Nature (avec le thème du "Monde des fleurs") et l’Histoire (avec "Narii", la bataille des deux rois). Comme en 2016, l’édition 2017 abordera une partie historique concernant le grand ancêtre d’une dynastie royale tahitienne.