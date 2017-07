GB: un incendie ravage un bâtiment du marché de Camden Lock

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 09/07/2017 - Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi un bâtiment du marché londonien de Camden Lock, dans le nord-ouest de la capitale britannique, sans faire de victime, selon la police.



Dix camions, soixante-dix hommes et un "appareil aérien" ont été déployés pour maitriser les flammes sur ce marché prisé des touristes le week-end. Prévenue à 23h57 dimanche (22h57 GMT), la brigade des pompiers a indiqué que le feu était "sous contrôle" à 2h50 lundi (01h50 GMT), soit près de trois heures plus tard.

"Aucun blessé n'a été signalé", a indiqué la police londonienne. L'enquête se poursuit, les causes de l'incendie restent à déterminer.

Les flammes ont détruit environ un tiers des trois étages et du toit d'un bâtiment qui contient de nombreuses entreprises. Le feu n'aurait pas atteint d'autres immeubles.

En 2008, le marché avait déjà connu un incendie majeur, qui avait entrainé sa fermeture pendant plusieurs mois. En 2014, un autre incendie avait entrainé l'évacuation de 600 personnes.

Le marché, implanté dans un ancien entrepôt industriel, est connu principalement pour ses stands d'artisanat. Des vêtements, des bijoux, des livres et de la nourriture y sont également vendus.

"Une petite portion du marché de Camden Lock restera fermée au public jusqu'à nouvel ordre à titre préventif, mais le reste de la zone, notamment Union Street et Stables Market restent ouverts et accueillent les visiteurs comme d'habitude", a prévenu une porte-parole de Market Tech, l'actionnaire principal du marché de Camden Lock.

Cet incendie survient moins d'un mois après celui qui a ravagé la tour Grenfell, un immeuble d'habitation londonien de 24 étages, qui a fait au moins 80 morts et a bouleversé le pays.