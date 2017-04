GB: Le trésor était dans le piano

Londres, Royaume-Uni | AFP | vendredi 21/04/2017 - Un trésor de centaines de pièces d'or et d'argent datant de l'époque victorienne a été découvert sous les touches d'un piano droit par un accordeur qui va en hériter, le mystère planant sur ses propriétaires.



Selon le British Museum, chargé d'évaluer le trésor, la découverte a été faite en novembre dernier lorsque Martin Rickhouse, 61 ans, a été appelé pour accorder un piano âgé de 110 ans donné à l'école secondaire de Bishop's Castle (centre ouest de l'Angleterre).

Martin Rickhouse trouvait que les touches étaient un peu lourdes et en vérifiant les dessous du clavier, il a découvert une dizaine de paquets en tissu soigneusement cousus et une bourse en cuir qui se sont avérés contenir 900 souverains d'or et d'argent.

"En les ouvrant, je ne m'attendais pas à de l'or, je pensais que c'était des pièces ordinaires (...). Mais non, c'était gros!", a-t-il raconté au blog du British Museum.

Les médias estimaient vendredi la valeur de la découverte entre 300.000 et 500.000 livres (330.000 et 550.000 euros).

Les pièces, frappées entre 1847 et 1915, sont le trésor le plus important de ce type découvert dans le pays, selon le musée.

Elles auraient été cachées au plus tôt à la fin des années 20, comme en atteste une publicité pour la compagnie Shredded Wheat enveloppant l'un des paquets, "peut-être en réaction à la Grande dépression ou aux événements conduisant à la Seconde Guerre mondiale". "Ce sont sans doute les économies de toute une vie", a relevé Peter Reavill, du British Museum.

Tous les efforts pour retrouver les propriétaires initiaux se sont avérés vain. Le trésor appartient à présent à la couronne qui va récompenser le propriétaire actuel et celui qui l'a découvert, après l'avoir estimé.

Quant aux généreux donateurs du piano, un couple qui l'avait acheté en 1983 pour ses enfants, ils n'auront pas un sou.