Futsal, volley, pétanque, handball - Jeux des Archipels : Sport et fraternité entre les Tuamotu

Ces Jeux des archipels sont une première pour Tatakoto, île éloignée des Tuamotu située à 1182 km à l'est de Tahiti. Trois destinations sont prévues pour ces Jeux courant 2017 : Tatakoto du 23 au 28 juillet, Rimatara aux Australes du 5 au 11 août et Makemo aux Tuamotu du 10 au 15 décembre. A Tatakoto, les Jeux concerneront 4 disciplines : le futsal, le volley, la pétanque et le handball. Pas moins de 7 délégations participent à ce premier événement : Tatakoto, Napuka, Puka Puka, Reao, Hikueru, Nukutavake et Tureia. Fangatau, prévu initialement, s'est désisté par manque d'effectif.





La relance des activités sportives dans les îles a débuté avec les 5e Jeux des Iles Marquises qui ont eu lieu en décembre 2016 à Hiva Oa. Les Jeux des Marquises avaient rencontré un vif succès avec 850 participants au total réunis autour de 8 disciplines sportives. Ce fut, pour les autorités, « le moyen de relancer les disciplines dont la pratique était tombée en sommeil, de raviver les clubs et les districts en maintenant de l'activité avant et après les jeux et, surtout, de resserrer les liens d'amitié entre les sportifs marquisiens. »