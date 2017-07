Futsal, volley, handball, pétanque - Jeux des archipels : Chaque île est là pour gagner

Moana Matai, délégué de délégation de Nukutavake







Belle victoire en handball ?







« Le match nul des filles a été déjà un bon résultat. Contre les garçons on a gagné, c'est encore mieux, on est contents. On s'est bien préparés pour ces matchs. On joue plutôt au futsal, volley et pétanque mais on s'est entrainé quand même un peu en handball pour l'occasion. On est donc très content de gagner dans cette discipline. On est venu ensemble et on gagne ensemble. »







Content de participer à ces jeux ?







« On attendait ça depuis 2011 pour le volley ball et le futsal. En dehors des résultats on est très contents de rencontrer tout le monde. Félicitations à Tureia et fa'ito'ito à tout le monde pour la suite. » Propos recueillis par SB