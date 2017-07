Futsal, volley, handball, pétanque - Jeux des archipels : « Il n'y a pas que Tahiti qui existe ! »

Jacques Iriti, coach pétanque de Pukapuka







C'était important pour vous de participer ?







« C'était très important de participer. On a été invités par le Tavana de Tatakoto pour assister à l'inauguration de la salle omnisports. On a pu nouer des liens avec toutes les îles, partager des moments avec toutes ces îles réunies ici. On est très contents de saluer chacun et chacune dans cette super ambiance. »







Quelques mots sur l'organisation ?







« Super. On a rien a reprocher. Tout est bien. On dort bien, on mange bien. Tout est parfait. Merci au comité organisateur qui a organisé ce tournoi. Merci au maire de la commune. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que Tahiti qui existe, il y a les Tuamotu aussi. Si Tahiti veut se mesurer aux Tuamotu et bien venez ! On les attends ! (rires) »







Vous êtes venus aussi pour gagner ?







« Pour les deux ! Quand on perd, il faut accepter. Si on gagne et bien c'est super, super pour notre île. On est fiers d'avoir la médaille d'or en pétanque, pour l'île et pour nos sportifs. C'est un de nos sports préférés, avec le volley et le football. »Propos recueillis par SB