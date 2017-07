La pétanque n'est pas le sport le plus spectaculaire. L'ambiance contraste avec les hurlements d'encouragements que l'on a pu entendre depuis dimanche en volley ball, en futsal ou en handball et qui ont rendu aphones plusieurs personnes sur l'atoll. Malgré la chaleur, les joueurs sont heureux d'être là pour jouer à la pétanque dans le cadre idyllique de cet atoll perdu à 1182 km à l'est de Tahiti. « On a l'habitude, on est nés avec le soleil ! » a-t-on pu entendre.







La pétanque sera décisive pour la victoire finale avec 6 médailles sur les 12 possibles. A ce jeu là, c'est Napuka qui mène la danse avec déjà deux médailles d'or en simplette homme et en doublette femme. Pukapuka a également eu une médaille d'or en simplette femme et Reao une médaille d'or en doublette homme. Lors de ces jeux, les joueurs participent chacun à deux disciplines : Futsal et pétanque ou volley et handball.







Au niveau du handball, Tatakoto a continué de mener les débats. Après plusieurs victoires faciles et un match nul concédé à Nukutavake, Tatakoto a pu s'imposer ce mercredi matin face à Reao. Tatakoto a dominé le début de match. La défense s'est ensuite quelque peu relâchée et Reao a pu revenir au score, tout en jugulant les attaques de Tatakoto grâce à son gardien. Mais l'avance était trop importante, Tatakoto s'est finalement imposé 15 à 10.