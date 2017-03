Futsal – Festival des îles : Cinq frères dans l’équipe tenante du titre

Parole à Smith Tino :



Vous allez défendre vos chances à fond ?



« Oui, mais je pense que cela va être dur, vu que l’on a pas commencé notre préparation dès janvier contrairement aux autres années. Cela va être un sacré challenge de tenter de conserver notre titre cette année. Bon, c’est vrai qu’on a terminé le championnat Top Nike à la première place mais c’est dur de rester champion et de tout gagner. Les cinq frères, avec notre beau frère, seront là, pour le reste c’est plutôt une nouvelle équipe. »



Quelques mots sur cette aventure familiale ?



« Tout a commencé à Takaroa, aux Tuamotu. On avait eu la volonté de découvrir un autre niveau par rapport au Tuamotu. Je pense qu’on a bien fait de quitter Takaroa en 2011, cela va faire 8 ans qu’on est là sur Tahiti et qu’on pratique le futsal avec mes frères et mon beau frère. On forme un groupe. C’est rare dans le sport, je pense. Malgré certains matchs difficiles, on essaye de rester soudés lors de chaque match de championnat. »



Vous avez des qualités différentes ?



« Oui. Il y a un frère qui tire plus fort que les autres, un qui est plus technique, un autre qui a plus d’intelligence dans le jeu, un autre qui est très fort défensivement…Chacun a ses qualités. »



Le futsal est un passe-temps, une passion ?



« C’est plus qu’un passe-temps, c’est notre vie, on aime ce sport comme on aime notre femme, c’est à dire à la folie ! (rires) Grâce au futsal, on a changé, on découvre autre chose. Grâce au futsal, on a développé nos qualités, jusqu’à pouvoir rentrer dans la sélection de Tahiti. »



Le Festival des îles est un événement extraordinaire ?



« Pour mes frères et moi, c’est la Coupe du monde des îles ! (rires) C’est une fois dans l’année, c’est vraiment important pour nous ce challenge. On n’y va pas seulement pour s’amuser mais pour essayer d’être à un niveau supérieur par rapport aux autres. C’est incroyable de voir les îles venir chaque année. Le public a son équipe à défendre, on y peut rien. Tout ce qu’on peut faire, c’est montrer au public qu’on sait jouer. On est pas là pour tricher mais pour montrer du beau spectacle. »



Un dernier mot ?



« Je remercie notre maire de Punaauia qui nous a aidés financièrement pour les maillots et les chaussures. Je remercie notre présidente Sylvana Ah-lo pour le transport et le reste, notre coach, et un grand fa’ito’ito à toutes les équipes pour ce Festival des îles 2017. » Propos recueillis Par SB / FTF