Fusillade près d'une mosquée: la piste du règlement de comptes privilégiée

Marseille, France | AFP | lundi 02/07/2017 - Un règlement de comptes à la suite d'un différent survenu plus tôt dans la soirée: c'est la thèse retenue par les enquêteurs lundi matin, au lendemain de la fusillade qui a éclaté près d'une mosquée à Avignon, a-t-on appris de source policière.

Parmi les huit blessés, quatre se trouvaient sur un balcon à une cinquantaine de mètres. Ces membres d'une même famille, dont une fillette de 7 ans, ont été touchés par des ricochets d'éclats de plomb, a précisé cette même source.

Deux des blessés ont été plus sérieusement touchés que les autres, et étaient probablement les cibles de la fusillade, selon la police, qui cherche à déterminer qui était visé.

Vers 22h30 dimanche, deux hommes cagoulés sont sortis d'une voiture près de la mosquée Arrahma d'Avignon et ont commencé à tirer, l'un d'eux avec un fusil de chasse, selon les premiers témoignages recueillis par la police. Ils auraient ensuite pris la fuite selon le parquet.

L'antenne d'Avignon de la section de recherche de la police judiciaire de Montpellier a été chargée de l'enquête.

Cette fusillade intervient quelques jours après qu'un homme a tenté jeudi de foncer en voiture sur des fidèles de la mosquée de Créteil. A Avignon, selon le parquet, la mosquée n'était pas visée par les tireurs selon les premiers éléments de l'enquête.