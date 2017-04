Fritch reçoit le Rotary

PAPEETE, le 22 avril 2017 - Le Président Edouard Fritch a reçu le président du Rotary Club Papeete Tahiti, M. Mehdi Mechhoure, et tout son comité à la Présidence ce jeudi 20 Avril 2017, révèle le Rotary Club par voie de communiqué.



L'association précise que la rencontre s'est faite " en toute simplicité, mais avec Cœur. Le Président du Gouvernement a félicité le Rotary Club Papeete Tahiti pour ses multiples et diverses actions en faveur de la population. C’était une rencontre simple, mais très Amicale et Chaleureuse !"