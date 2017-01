Fritch présente sa feuille de route pour 2017

PAPEETE, 20 janvier 2017 - Le président Fritch a présenté le plan d’action de son gouvernement pour les mois à venir, au cours d’une conférence de presse.



Le budget prévisionnel 2017 était voté le 1er décembre dernier. Annoncé comme un " budget de combat pour la relance économique " dès le mois d’octobre par Edouard Fritch, le président a décliné vendredi quelques actions phares dont le financement est programmé en 2017.



Interrogé sur l’intention qui pouvait être la sienne de travailler sur un programme à 400 jours dont il serait confortable de défendre le bilan, dans la perspective de la campagne pour les élections territoriales d’avril 2018, Edouard Fritch a réfuté : " Si je vous disais non, vous me traiteriez de menteur ; et si je vous disais que c’est pour la population que je fais ça… Cette feuille de route ressemble grandement à celles de 2016 et de 2015 : nous sommes toujours fixés à des objectifs bien précis : la création d’emploi, une plus grande solidarité maintenant que nous avons plus de moyens. Mais ceux qui ont l’esprit déformé pourront toujours y voir la préparation des élections de 2018 ". Il a aussi estimé que, quoi qu’il en soit, sa majorité avait " de fortes chances de gagner en 2018 : que propose l’opposition ? ".



Le gouvernement prévoit de gérer un budget de 155,7 milliards Fcfp en 2017. Au total, 43,8 milliards Fcfp de dépenses sont programmées pour l’investissement, compte tenu des reports de crédits non consommés en 2016, et de 26,8 milliards de crédits de paiement nouveaux.

Dans le détail, le président a souhaité insister sur quelques points en particulier :