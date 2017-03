Fritch et Hollande signent "l'accord de l'Elysée"

rapproche la Polynésie et la France

PARIS, 17 mars 2017 - Le président de Polynésie française et le président de la République ont tous deux salué un accord politique qui "". Le texte doit maintenant être adopté par les assemblées élues du fenua.Le prince et la princesse de la couronne britannique avaient mis le Palais de l'Elysée en émoi. "", a tenu à préciser François Hollande, président de la République française, en invitant le président Fritch à prendre la parole.Entourés de plusieurs ministres, de parlementaires et d'officiels de tout l'outre-mer, les deux hommes se sont réunis afin de "parapher" l'Accord de Papeete - acte qu'un huissier a d'ailleurs désigné comme "". Engagement pris par François Hollande lors de sa visite dans le Pacifique, en 2016, le document précise les orientations stratégiques des décennies à venir, en ce qui concerne les relations de la Polynésie avec la France. "", s'est félicité François Hollande, avant de préciser que l'accord et ses dispositions concrètes - qui prévoient notamment des investissements prioritaires dans certains secteurs comme le désenclavement des territoires lointains ou l'amélioration de l'offre de soins – améliorera selon lui la qualité de vie des Polynésiens.Edouard Fritch a longuement remercié son hôte et les élus qui ont participé à la rédaction du projet d'Accord de Papeete. Juste avant d'apposer sa signature sur le document, il a tenu à rappeler dans un discours que "".Au premier rang de ce que le président de Polynésie estime avoir "obtenu" il y a la reconnaissance du fait nucléaire et l'indemnisation des victimes des essais. Ces points figurent d'ailleurs en tête de la "convergence de vue" signée ce vendredi.Pour commencer ce nouveau chapitre, envisagé dans les relations entre la France et la collectivité du Pacifique, un accord qui découle directement du premier a été signé avec la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. "", s'est émue la ministre. "".Un expert du ministère de la Culture sera également détaché dans le Pacifique afin d'appliquer la convention de la manière la plus efficace possible. Comme le précédent document, la convention culturelle a été paraphée par les membres du gouvernement et les deux présidents réunis sous les ors du Palais de l'Elysée.