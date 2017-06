Franc succès pour l'opération "change ton casque"

PAPEETE, le 20 juin 2017 - Depuis hier et jusqu'à demain, les services de la gendarmerie et le comité des sociétés d'assurances (Cosoda) permettent aux utilisateurs de deux roues de changer leur casque. Objectif : faire disparaître les caques usagers, et dangereux, des routes du fenua.



9 h 30, à la concession Honda, avenue Georges Clémenceau à Papeete. Malgré la chaleur et le soleil brûlant, des dizaines de personnes forment une ligne qui n'a de cesse de s'allonger à l'extérieur du show-room automobile. Tous ont à la main leur casque de scooter ou motos. Ils attendent patiemment le bon d'achat de 7 500 francs qui leur sera remis en échange de leur vieux casque.



"L'objectif de cette opération est de reprendre les casques des gens, s'ils sont bien usés et usagers, et de leur donner 7500 francs en échange pour qu'ils achètent un casque neuf" , détaille Xavier Ducerf, président du comité des sociétés d'assurances (Cosoda) qui finance l'opération.



Un casque pour deux roues coûte en moyenne 10 000 francs. Les usagers doivent débourser environ 2 500 francs de leur poche pour avoir un casque neuf. " Pour la majorité de la population, un casque neuf est trop cher. C'est pour cette raison que nous organisons cette opération et qu'elle rencontre un tel succès. Quand on voit l'état des casques ramenés, on réalisé à quel point il est important que les casques soient changés."



En mauvais état, le casque ne protège plus son propriétaire. Il peut se briser facilement au cours du choc et ne plus assurer une protection du visage du conducteur ou du passager. "Ici c'est un vrai problème, continue le président du Cosoda. Beaucoup de casques ne sont pas du tout aux normes ou sont très vieux. Il y aussi le climat ici, qui favorise leur détérioration de manière plus rapide qu'en métropole par exemple…"



C'est la deuxième année que l'opération "change ton casque" a lieu. Ce mercredi, elle se déroulera de 14h30 à 15h30 aux entreprises Tracqui à Papeete. Les retardataires ont encore une chance de se troquer leur vieux casque pour un neuf.