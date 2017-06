Forum de la rénovation urbaine : deux jours pour essayer d'améliorer nos communes

PAPEETE, le 19 juin 2017 - Hier s'est ouvert le premier forum polynésien des acteurs de la rénovation urbaine, en présence du ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou, et du Haut-Commissaire René Bidal. L’objectif principal est d’accompagner la préparation de Projets de rénovation urbaine.



Le premier forum de la rénovation urbaine a ouvert ses portes hier matin. Ce forum à l'initiative du Pays et de l'État a pour objectif d'accompagner les communes à de préparer leurs projets de rénovation urbaine.



Étaient présents les maires des communes de Punaauia, Papeete, Pirae et Mahina, des représentants des services du pays et un expert de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) ainsi que de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Ces opérateurs de l’État ont été mobilisés, à la demande du Pays, pour une mission de quelques jours, afin d'apporter un soutien technique aux projets de requalification urbaine visant à améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Cette initiative s'inscrit dans la politique de la ville inscrite dans l’accord de l’Élysée depuis le 17 mars.



"Beaucoup de compétences relèvent du Pays lorsque l'on parle d'aménagement et d'urbanisme et lorsqu'on doit requalifier les quartiers, il faut que les services du Pays s'impliquent dans ces programmes de rénovation urbaine. Notre souhait est que cette rénovation urbaine soit pilotée par les maires. Il ne s'agit pas de mettre à la tête le pays et que les communes participent au travers de commissions ou de comité de pilotage. Les maires sont ceux qui sont le plus proches de leur population, ce sont ceux qui communiquent avec leur population. Des représentants du pays seront présents à tous les comités qui seront mis en place pour chaque projet de rénovation urbaine pour accompagner les maires au côté de l'État et du gouvernement local", explique le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou



Accompagner les communes



Ce forum est né en novembre 2016, à la demande du Haut-commissaire, du ministre du Logement et des représentants des communes participant au Contrat de ville. Pendant deux jours des ateliers techniques ont été mis en place à la présidence afin d'accompagner les communes à préparer leurs projets de rénovation urbaine.



Deux questions seront principalement évoquées : le projet de rénovation urbaine et la question du logement social.