Fortes pluies sur les Îles du Vent et vents forts au Centre des Australes

PAPEETE, le 19/01/2017 - Météo France vient de publier sur son site internet sa dernière carte vigilance. Tahiti, Moorea, Tubuai, Raivavae et Rapa sont en vigilance orange. Le temps s'améliorerait petit à petit à Mopelia. En revanche, les Îles Sous Le Vent et l'Ouest des Tuamotu sont toujours en vigilance jaune. Voici le contenu des prévisions de la station de Faa'a pour cette fin de journée.



SITUATION GÉNÉRALE SUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



Un minimum dépressionnaire associé à un axe d'air chaud et humide perturbé entretient un temps maussade sur la Société et les Australes, et dans une moindre mesure sur l'Ouest des Tuamotu.



ILES DU VENT



Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies



Maintien de suivi pour la zone : Tahiti et Moorea



Situation et évolutions prévues : L'axe perturbé stagne sur Tahiti et Moorea, entretenant une certaine activité pluvieuse. Les cumuls de précipitations sont localement très importants, principalement sur le relief et les côtes Nord et Ouest. Par ailleurs, le vent de Nord-Ouest est assez fort à fort avec des rafales pouvant atteindre 80 kilomètres/heure jeudi soir, et entraînant une mer forte avant amélioration vendredi.



AUSTRALES



Phénomènes Météorologiques : Vent forts.



Maintien de suivi pour la zone : Australes Centre.

Début de suivi pour la zone : Rapa.

Fin de suivi pour la zone : Australes Ouest.



Situation et évolutions prévues : Vents forts de secteur Nord avec des rafales à 80/100 kilomètres/heure jusqu'en fin de nuit de jeudi à vendredi vers Raivavae, atteignant Rapa vendredi après-midi. Même après le passage de la veine de vents forts, la mer reste forte un certain temps avec des creux compris entre 3 et 4 mètres. En parallèle, un temps perturbé avec fortes pluies balaie actuellement l'archipel. Il intéresse ainsi de la même façon Raivavae jeudi soir, puis Rapa vendredi.