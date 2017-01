Fortes pluies : les établissements scolaires restent ouverts sauf à Moorea

PAPEETE, le 19 janvier 2017. "Hormis les écoles et les collèges de Moorea, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts ce jour de manière à pouvoir accueillir les élèves", annonce le ministère de l'Education.



Les îles du Vent et les Australes sont ce jeudi matin en vigilance orange, et les îles Sous-le-Vent et les Tuamotu de l’Est sont redescendus en vigilance jaune.



"Hormis les écoles et les collèges de Moorea, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts ce jour de manière à pouvoir accueillir les élèves sans solutions", indique le ministère de l'Education. "Les situations de crise seront gérées au fur et à mesure des remontées d’informations des élus municipaux, des inspecteurs de circonscription, des chefs d’établissement et du haut- commissariat de la République".