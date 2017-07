Football féminin – Océania U19 : Premier match OFC arbitré pour Rani Perry, 19 ans

Parole à Rani Perry :



Comment as-tu commencé le football ?



« Mon père était coach dans les catégories jeune de l'AS Pirae. Petite, je le suivais pour voir des matchs au temps où Pirae était parmi les leaders. À 16 ans, n'ayant plus de championnat féminin, mon père me proposa d'apprendre l'arbitrage. Je voulais jouer mais petit à petit j'ai vraiment aimé ça. Cela ne m'empêche pas de jouer au futsal, au beachsoccer ou au football avec le championnat féminin qui est organisé depuis 2 ans à Tahiti. Après mon bac, j’ai pris une année sabbatique pour me consacrer à l’arbitrage. »



Comment cela se passe en Nouvelle Zélande ?



« Ce tournoi est vraiment une découverte pour moi. Il fait froid et j’ai un peu de mal. C'est la première fois qu’une arbitre tahitienne participe à un tournoi de l'OFC. Je suis contente d'être là, les efforts ont payé et j'attends de voir la suite. Je pensais que pour mon premier match, j'allais officier en tant que 4e assistant mais on m'a mise direct au centre. Le match s’est soldé par un 4-0 pour Fidji, j'ai sifflé 2 pénalties ! L’OFC ne pourrait être qu’une étape avant l’arbitrage de matchs pour la Fifa, ce qui serait mon rêve. »



Tu as déjà arbitré des matchs masculins à Tahiti ?



« Si j’étais intimidée par les garçons, je ne serais jamais entrée sur un terrain pour arbitrer des matchs masculins. Il faut avoir du courage pour porter le sifflet face à tous ces hommes. J’ai passé beaucoup de formations. J’ai arbitré mon premier match à 16 ans. J’ai été arbitre assistante avant d’être arbitre central. Je fais respecter mon autorité face à ces hommes qui n’acceptent pas toujours facilement une femme arbitre, qui peut réussir et parfois faire des erreurs, comme un homme. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je tiens à remercier mon père ainsi que Charles Ariiotima qui m’a inscrite à ce tournoi, Kader Zitouni pour sa présence aux entraînements, Papi Jacques Auraa, Stéphane Tetauira, Yvonnick Faatau, Raimana Tauotaha, les membres de la CFA, mon équipe de futsal l'as Hamuta Val. S'il fallait citer toutes les personnes qui m’ont soutenue cela prendrait des jours mais je veux vraiment remercier mes amis et ma famille. » Propos recueillis par SB / FTF