Football féminin – ITW Jane Mahiatapu : « Les mentalités changent »

Jane Mahiatapu, présidente de la commission féminine



Quelques mots sur cette journée ?



« Tous les dimanches, il y a la « Te Vahine Socredo ». C’est la dernière journée de la phase aller. Aujourd’hui, on termine la phase aller, la semaine prochaine on reprend avec la phase retour pour terminer au plus tard fin avril. Pour la phase de retour, on va diminuer le temps de jeu parce qu’il fait très chaud, même avec le « water break », c’est très éprouvant. »



Quelques chiffres au niveau participation ?



« Bon, à la reprise il y a quand même eu une petite baisse de présence mais cela revient doucement. Actuellement, nous avons quand même huit équipes engagées en senior, en U16 nous avons 5 équipes. Heureusement, les parents sont là pour accompagner, c’est essentiel. La catégorie senior est importante aussi, pour motiver et donner l’exemple. »



Après seulement deux ans, c’est plutôt bien ?



« Pour ma part, je compterais plutôt par rapport à la création de la commission féminine que je préside, c’est à dire un an. Oui, c’est satisfaisant. Cela fait plaisir de voir ces équipes féminines sur le terrain jouer au football. La fédération tahitienne de football nous a aidées en fournissant des tenues, des ballons et des chasubles que l’on a donné en priorité aux clubs ayant des U16. »