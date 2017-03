Football féminin – Focus sur Vaihei Samin « J’aime bien la danse mais moi c’est le foot ! »

Quelques mots sur Kyani Wong ?



« C’est ma tante, même si on a le même âge, et c’est aussi une très bonne amie. Je suis très contente pour elle qu’elle ait pu partir. Je lui ai promis que j’allais la rejoindre cette année et je compte bien tenir cette promesse. Je sais que c’est difficile de s’adapter, je ne suis pas encore prête mais bon, ce n’est pas grave, je vais faire avec. »



Tu as des contacts avec elle ?



« Non, la semaine elles n’ont pas leur portable, elles se concentrent sur leurs entrainements et leurs matchs. On a des news à travers facebook avec des vidéos, des informations et cela me fait vraiment plaisir de la voir car je joue avec elle depuis petite. Notre rêve c’était de partir en métropole et vivre notre rêve ensemble. Du coup cette promesse je vais la tenir. »



Elle joue au milieu et toi ?



« Je joue au poste de milieu offensif et aussi ailier gauche. Mes points forts, c’est que j’adore faire des passes. Mon truc, ce n’est pas vraiment de dribbler mais j’aime m’appliquer dans la conduite de balle et dans mes frappes. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« J’aimerais remercier mon coach Stéphanie Spielmann car c’est elle qui a tout fait pour moi, c’est elle qui va m’entrainer, qui va faire pour moi ce qu’elle a fait pour Kyani, elle va me préparer pour la métropole. » Propos recueillis par SB / FTF