Football - Qualifications Coupe du monde : Les Tahitiens battent les Papous 3-1

Mission accomplie pour les Toa Aito



Dans les arrêts de jeu, Teaonui TEHAU posera la cerise sur le gâteau sur un caviar de Jay WARREN. Sur le côté gauche, le joueur de Central parvient à s’extirper brillamment du marquage de deux défenseurs et adresse un centre millimétré pour le capitaine de l’AS Vénus qui transforme l’occasion en but, du plat du pied au deuxième poteau (1-3).



Mission accomplie pour l’équipe de Ludovic GRAUGNARD qui n’est plus qu’à une victoire d’une qualification pour la finale de ce 3e tour des éliminatoires pour la Coupe du monde Russie 2018. Rendez-vous mardi prochain au Stade Pater pour le match retour contre la Papouasie Nouvelle-Guinée. KK / FTF



Les compositions des équipes:



Papua New Guinea: 21. Ronald WARISAN (GK), 4. Alwin KOMOLONG, 5. Felix KOMOLONG, 6. Patrick AISA, 8. Michael FOSTER (c), 9. Nigel DABINYABA, 10. David BROWNE,14. Emmanuel SIMON, 15. Philip STEVEN, 17. Jacob SABUA, 19. Clement WILLIS,

Substitutes: 1. Kusuga KOMOLONG (RGK), 2. Abel REDENUT, 3. Richard ALOIS, 12. Samuel KINI, 16. Giwi SIMON, 22. Donovan MURRAY, 23. Ila DAVID (RGK).

Coach: Flemming Serritslev (DEN)



Tahiti: 1. Mikaël ROCHE (GK), 3. Taumihau TIATIA, 4. Matatia PAAMA,6. Tunoa TEVAEARAI, 9. Manarii PORLIER, 10. Teaonui TEHAU, 11. Sylvain GRAGLIA, 12. Mauarii TEHINA, 15. Heimano BOUREBARE, 17. Tamatoa TETAUIRA, 20. Alvin TEHAU (c).

Substitutes: 5. Matatia ROO, 7. Marama AMAU, 8. Manuarii HAUATA, 14. Jay WARREN, 16. Moana PITO (RGK),

Coach: Ludovic GRAUGNARD (FRA)