Football – Qualification Coupe du monde 2018 : Les Toa Aito défient les Papous

Un groupe de 16 joueurs



Pour le match aller en Papouasie Nouvelle-Guinée, le sélectionneur tahitien Ludovic Graugnard a emmené avec lui un groupe de 16 joueurs dont la moitié sont issus du club demi-finaliste de l’OFC champions League 2017: l’AS Tefana. Comme lors de chaque déplacement international, composer une équipe s’avère être un véritable challenge pour le sélectionneur car il doit jongler avec les disponibilités des uns et des autres.



En effet, tous les joueurs de football polynésiens ont un statut d’amateur, beaucoup d’entre eux ont un emploi et doivent prendre congés, soumis à la validation de leur employeur, afin de pouvoir être de la partie. C’est la raison pour laquelle des joueurs comme Lorenzo et Jonathan TEHAU sont absents du groupe au match aller.



Mais le sélectionneur pourra néanmoins s’appuyer sur certains joueurs cadres tels que Mickaël ROCHE, Alvin et Teaonui TEHAU qui ont participé aux échéances internationales des 5 dernières années pour revenir de Port Moresby avec un résultat positif. A noter également l’apparition dans la sélection A de Moana PITO, gardien de but et capitaine des “Tama Ura”, la sélection des moins de 17 ans. KK / FTF