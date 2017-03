Football – PSG-Barça : Le match qui a déchainé les passions à Tahiti aussi

Au niveau local, la toile s’enflamme aussi



Au niveau local, les supporters du PSG sont nombreux mais ceux du Barça également. Comme en rugby où certains supportent les All Blacks quand ils jouent contre l’équipe de France, certains supportent le FC Barcelone jouant contre le club de la capitale métropolitaine.



Des sportifs de tous bords aiment le football et les échanges sur la toile locale vont bon train également. Les moqueries également, suite à la claque du Barça à Paris. Mais en Espagne, un terme commence à faire son chemin : « la remontada ». Le génie Brésilien Neymar prophétise qu’il va marquer deux buts, on sent quelque part que quelque chose va se passer mais avec un tel score à remonter…



Et puis le Barça commence à marquer un premier but puis un second avant la fin de la période, malgré l’inexistence de Léo Messi, comme à Paris. Le Ballon d’or argentin se réveille en seconde mi temps et marque le but du 3-0 sur pénalty. Les Parisiens semblent alors en plein doute, affichant le plus mauvais pourcentage de passes réussies depuis 2004 avec 64%.



L’espoir est ensuite revenu avec Edinson Cavani qui réduit le score et qui marque ce fameux but à l’extérieur. Le stade du Camp Nou a commencé à se vider et ceux qui sont partis n’ont pas vu l’incroyable occasion manquée par Di Maria à la 85’ mais surtout la fin de match et l’impensable retournement de situation. Neymar marque les deux buts prophétisés à la 88’ et à la 91’ et sert Sergi Roberto pour le but synonyme de qualification pour le Barça dans la dernière minute du temps additionnel. 6-1.