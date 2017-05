Football – OFC Champion’s League 2018 : Vénus va « prendre l’avion »

Parole à Samuel Garcia



Quelques mots sur ce match décisif contre Tefana ?



« On savait que cela allait être compliqué. On a eu la chance d’ouvrir le score, ils reviennent à 1-1 à la mi temps, après on a fait le travail. On ne retiendra pas les occasions manquées, on retiendra que cela fait 15 ans que Vénus n’est pas montée dans l’avion. On sait qu’en avril 2018 l’AS Vénus participera à la Champions League de l’OFC, c’est notre plus grande fierté. Je voudrais féliciter les dirigeants de la commune et les joueurs, surtout. »



On sent une énergie dans ce club ?



« Ce sont des enfants qui avaient un « sac à dos » depuis deux, trois ans. Il était posé mais ils avaient du mal à le lâcher complètement pour aller vers le haut, on a travaillé, accentué notre discours là dessus. On a une équipe de qualité, un groupe qui vit bien ensemble, avec un bon état d’esprit, c’est pour cela qu’à l’arrivée, il mérite d’être récompensé. »



Cela va donc être une année de préparation intéressante ?



« Bien sûr, la Ligue des Champions OFC c’est ce qu’on recherche au niveau de Tahiti et de notre football amateur. On a pas la prétention d’aller gagner cette Ligue des Champions, on va aller apprendre, on va aller faire un beau tournoi et remettre le club de Vénus là où il était dans les années 90, au niveau de l’Océanie. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci au président, merci à la commune et merci aux joueurs ».