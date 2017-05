Football – O’League 2018 : Vénus et Dragon qualifiés

C’est Vénus qui a pu ouvrir le score à la 26’ mais, juste avant la mi temps, Temarii Tinorua permet à Tefana d’égaliser à 1-1. La première mi temps proposée par les deux équipes n’aura pas été exceptionnelle. En deuxième mi temps, Vénus offre quelques bonnes séquences de jeu et à la 57’, le meilleur buteur du championnat Teaonui Tehau marque son premier but du match. 2-1 pour Vénus.



Le capitaine Teaonui Tehau, qui joue également en sélection de Tahiti, toujours aussi vivace, parvient même à inscrire un deuxième but à la 70’ permettant à Vénus de faire le break 3-1. Tefana joue bien, mais il ne reste plus beaucoup de temps pour rattraper le retard. La défense de Vénus va tout donner et va réussir à gêner l’attaque de Tefana grâce à son pressing. Jonathan Tehau réduira le score à la 87’ grâce à une belle frappe lointaine mais c’est trop tard, Vénus remporte le match 3-2.