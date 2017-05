Football – Ligue 1 Vini : Dragon bat Vénus et devient champion 2016-2017

Beaucoup d’occasions pour Dragon



L’équipe de Dragon a proposé une prestation solide. Lors de la première mi temps, l’attaque de Dragon a eu de nombreuses occasions d’ouvrir le score. Vénus a eu aussi quelques occasions qui, si elles s’étaient concrétisées, auraient pu changer la morphologie du match. En première mi temps, Dragon a eu pas moins de 4 occasions franches contre 1 pour Vénus.



On ne peut pas parler de réelle domination dans le jeu car Vénus, comme à son habitude, a su se montrer dynamique, entreprenante et dangereuse en attaque à travers le meilleur buteur du championnat Teaonui Tehau ou encore Tauhiti Keck, deux joueurs qui évoluent en sélection A. Aucun but n’a été inscrit lors de cette première période.



C’est finalement le capitaine Tamatoa Tetauira qui a force d’occasions ratées, va trouver le chemin du but pour permettre à Dragon d’ouvrir le score : 1-0 à la 74’. A ce stade, tout est encore possible pour Vénus mais moins de 10 minutes plus tard, à la 83’, Manarii Porlier inscrit le but du 2-0 pour Dragon. Le camp des oranges jubile, d’autant plus que les supporters de Vénus sont bien plus nombreux dans le stade. Le score en restera là, Dragon s’offre le titre de champion 2016-2017. SB / FTF