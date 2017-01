Football – Ligue 1 : Vénus tenu en échec à domicile par Pirae

Un match tendu et plein de suspense



Il faudra attendre la fin d’une première mi temps équilibrée pour voir Vénus rater une première occasion franche, suivie d’une belle tentative de Pirae, malgré tout 0-0 à la mi-temps. Pirae continue d’attaquer. L’équipe renforcée par Raimana Li en attaque, et par Heimanu Taiarui en défense n’est plus la même équipe que celle qui est avant-dernière du championnat. L’équipe est relativement homogène.



En deuxième mi-temps, Raimana Li va se faire « faucher » plusieurs fois en bord de surface mais à aucun moment Pirae de parviendra pas à marquer. Les attaquants de Vénus ne seront pas épargnés, au final on a un carton pour Pirae contre quatre pour Vénus, qui jouait devant son public.



A la moitié de la seconde période, l’attaquant de Pirae Sandro Tau, qui est entré en cours de jeu, frappe sur le poteau adverse. Vénus également réussit à mettre Pirae en danger après de belles phases de jeu collectif qui n’aboutiront pas, la défense de Pirae tenant bien le coup. L’entrée en jeu de Naea Bennett n’y changera rien, mais le public a dû certainement apprécier le panel de bons joueurs présents lors de cette rencontre.



Vénus finira par rater à nouveau une occasion en or de marquer. Finalement, on sent Pirae pas mécontent d’avoir accroché la coriace équipe de Vénus à domicile.